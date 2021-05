Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Firma

Borken (ots)

In der Nacht zum Samstag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Firma an der Straße "Alter Kasernenring" ein. Sie hatten sich Zutritt zum umzäunten Firmengelände im Gewerbepark "Hendrick-de-Wynen" verschafft und eine Fensterscheibe zerstört, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren schlugen die Täter zahlreiche Glastüren ein und durchwühlten die Büroräume. Angaben zum Diebesgut liegen zurzeit noch nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell