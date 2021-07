Polizei Hagen

POL-HA: Tresor aus Kirche gestohlen

Hagen (ots)

In die St. Johannes-Baptist Kirche am Boeler Kirchplatz wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Kirche, indem sie eine Nebeneingangstür aufhebelten. In der Kirche wurde ein Büroraum durchwühlt und der im Mauerwerk fest eingebaute Tresor gewaltsam herausgebrochen. Anschließend transportierten die Täter den Tresor komplett ab. In dem Stahlschrank lagerten sakrale Kunstgegenstände, deren materieller Wert noch nicht beziffert werden kann. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

