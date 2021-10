Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen gesucht

Wallmerod (ots)

Am Mittwoch, den 20.10.2021, gegen 18:20 Uhr, kam es in der Frankfurter Straße in Wallmerod zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen gegen bzw. über einen großen Stein fuhren, welcher an der Einfahrt zu den Parkplätzen der dort befindlichen Einkaufsmärkte in Fahrtrichtung Herschbach am rechten Fahrbahnrand lag. An einem Pkw entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, an dem zweiten leichter Sachschaden. Der Stein, Durchmesser ca. 50 cm lag, ursprünglich als Abgrenzung neben der Parkplatzeinfahrt in der Grünfläche und wurde vermutlich durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, welcher von diesem Parkplatz auf die Straße einbog, durch einen Anstoß auf die Fahrbahn befördert. Es gibt derzeit keine Hinweise zum flüchtigen Fahrer. Hinweise bitte an die Polizei Westerburg.

