Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung Alter Bauhof Nastätten

Nastätten (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 16.10.2021 bis 18.10.2021 den alten Bauhof in der Brückwiese in Nastätten durch gewaltsames Einwerfen mehrerer Fensterscheiben.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Telefonnummer 06771 9327-0 zu melden.

