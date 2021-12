Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Altpapiercontainer brennen

Menden (ots)

Der Inhalt zweier Altpapiercontainer in der Stiftstraße brannte am frühen Donnerstagmorgen. Ein Zeuge bemerkte den Brand und informierte die Feuerwehr. An den Containern entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer. (schl)

