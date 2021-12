Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schrottdiebe festgesetzt

Altena (ots)

Zwei Schrottdiebe fuhren am frühen Montagnachmittag mit einem PKW auf das Gelände einer Tischlerei an der Rahmedestraße. Der Inhaber bemerkte, wie sie anschließend diversen Metallschrott und Kupferkabel aus einem Container in ihr Fahrzeug luden. Der Geschädigte reagierte und parkte das Fahrzeug der Diebe mit seinem eigenen Fahrzeug zu, bis die Polizei eintraf. Die beiden Täter gaben gegenüber den Polizeibeamten die Tat zu. Gegen sie wird wegen Diebstahls ermittelt. (schl)

