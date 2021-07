Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruchsversuch schlägt fehl

Landkreis Verden (ots)

Verden. Am frühen Dienstagmorgen versuchten unbekannte Täter in einen Elektromarkt in der Conrad-Wode-Straße einzubrechen, flüchteten jedoch ohne Beute. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Täter eine Glastür einzuschlagen, brachen die weitere Tat aber scheinbar nach Auslösen einer Einbruchmeldeanlage ab. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im vierstelligen Bereich. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen nun unter 04231/8060 um Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe.

