Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Handtaschenraub- Täter gehen Seniorin an

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagnachmittag (7.10.) gegen 16:45 Uhr befand sich eine 77-Jährige in Begleitung von zwei weiteren Personen zu Fuß auf der Friedhofstraße in Richtung Hermannstraße. Nachdem sich die drei Personen auf dem Parkplatz voneinander trennten, ging die Geschädigte aus Bielefeld alleine in Richtung ihres geparkten Fahrzeuges. Plötzlich spürte die 77-Jährige einen starken Ruck an ihrer Handtasche, die sie in einer Hand festhielt. Ein 16-17 Jahre alter Jugendlicher versuchte der Seniorin die Handtasche zu entreißen. Die Geschädigte konnte die Handtasche zunächst noch festhalten, jedoch riss der Halter der Tasche ab und der Unbekannte konnte die Tasche entwenden. Bei der Handtasche handelte es sich um eine braune Stofftasche mit einem Karo-Muster. In der Tasche befanden sich eine Brille und ein altes Handy. Weitere Zeugen und die Bielefelderin konnte im Anschluss beobachten, wie der Täter zu einer weiteren unbekannten Person auf einem Miet-E-Scooter stieg und in Richtung Bielefelder Straße damit flüchtete. Eine Nahbereichsfahndung nach den Flüchtigen verlief negativ. Die Ermittlungen bei der Leihfirma für die E-Scooter über mögliche Nutzer zur Tatzeit dauern noch an. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Sie werden beschrieben mit ca. 16-17 Jahre alt und schmaler Statur. Beide hatten dunkle kurze Haare und waren mit dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Wer Hinweise geben kann, möge sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell