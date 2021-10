Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte setzen Fußballtor in Brand

Löhne (ots)

(jd) Ein 60-jähriger Löhner bemerkte gestern (6.10.) um 17.30 Uhr zufällig ein Feuer auf einem Sportplatz an der Nordbahnstraße. Unbekannte hatten zuvor offenbar das Netz eines Fußballtores angezündet. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen auf zwei weitere Zeugen im Alter von 14 Jahren, die kurz zuvor zwei Personen auf dem Fußballplatz beobachtet haben: Die zwei Männer im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren rauchten demnach in unmittelbarer Nähe zu dem Tor Zigaretten. Beide hatten ein südländisches Erscheinungsbild und trugen zum Tatzeitpunkt schwarze Kapuzenpullover. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu den beiden Unbekannten oder dem Sachverhalt geben können, sich telefonisch unter 05221/8880 mit dem Kriminalkommissariat in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell