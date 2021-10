Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Leichtverletzten- Zusammenstoß in Fußgängerzone

Bünde (ots)

(sls) Am Dienstagabend (5.10.) gegen 18:45 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Unfall auf der Bahnhofstraße in Bünde gerufen. Nach Angaben der Beteiligten befuhr ein 13-jähriger Junge mit seinem Tretroller die Bahnhofstraße in Richtung Nordstraße. Zum selben Zeitpunkt befand sich ein 40-jähriger aus Bünde mit seinem Fahrrad, auf dem für Radfahrer frei gegebenen Bereich der Bahnhofstraße, in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 3 kreuzte der 13-Jährige plötzlich die Fahrtrichtung des Radfahrers. Der Bünder versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision stürzten beide Fahrer zu Boden und verletzten sich. Der 13-Jährige wurde durch den Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten wurden entsprechend informiert und erschienen noch an der Unfallstalle. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen im Rippenbereich. Der Tretroller und das Fahrrad wurden leicht beschädigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell