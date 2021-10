Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Steinmauer durch Unfall beschädigt- Verursacher gesucht

Spenge (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat ermittelt in einem Unfall an der Bünder Straße in Spenge. Nach bisherigen Angaben wurde am vergangenen Wochenende in der Nacht zu Sonntag (3.10.) durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer eine Grundstücksmauer der Hausnummer 31 erheblich beschädigt. Der Fahrer fuhr die Bünder Straße augenscheinlich Richtung Spenge. Nach bisheriger Auswertung der Spurenlage geriet er ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dort vorhandene Grundstücksmauer. Diese wurde dabei erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Anschließend setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und eine Regulierung zu veranlassen. Da es sich bei der Spenger Straße um eine stark befahrene Straße handelt, hofft das Verkehrskommissariat auf Zeugen, die Angaben zum Unfall oder auch dem möglichen flüchtenden Fahrzeug machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

