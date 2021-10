Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung - Unbekannter greift Vater und Sohn an

Kirchlengern (ots)

(jd) Ein 16-jähriger Kirchlengeraner fuhr am Montag, um etwa 20.50 Uhr mit dem Fahrrad zu einem Lebensmittelgeschäft in der Stiftstraße. Dort hielten sich mehrere Jugendliche auf dem Parkplatz im Bereich der Fahrradständer auf. Ein etwa 17 bis 18 Jahre alter Mann ging den 16-Jährigen zunächst verbal an, ehe er plötzlich und unvermittelt gegen dessen Steißbein trat. Der 16-Jährige ging daraufhin in das Geschäft. Als er zurückkehrte, waren nur noch der ca. 185 cm große Unbekannte und eine weitere Person vor Ort. Der Unbekannte trat und schlug erneut auf den 16-Jährigen ein, dem es jedoch gelang mit seinem Rad zu flüchten. Gemeinsam mit seinem 40-jährigen Vater kehrte der Kirchlengeraner kurze Zeit später auf den Supermarkt-Parkplatz zurück, um den Sachverhalt zu klären. Der Unbekannte bewarf daraufhin Vater und Sohn mit Steinen und bedrohte den 40-Jährigen, ehe er zu Fuß in Richtung Stockfeldstraße flüchtete. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten jungen Mann machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Unbekannte war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet und hat kurzes dunkles Haar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell