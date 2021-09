Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210923 - 1168 Frankfurt-Kalbach: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 22. September 2021, gegen 15.30 Uhr, stellten Zeugen fest, dass insgesamt 13 Wahlplakate der Partei "Die Linke" beschädigt worden waren. Die Plakate befanden sich in Kalbach, im Bereich Am Weißkirchener Berg/Kalbacher Hauptstraße. Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell