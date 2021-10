Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf der Wiehenstraße - Polizei sucht Hundehalter

Bünde (ots)

(jd) Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet um Mithilfe: Bereits am Donnerstag vorletzter Woche (23.9.) ereignete sich auf die Wiehenstraße ein Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Bünder fuhr um 13.08 Uhr mit seinem Audi entlang der Wiehenstraße in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße. Kurz hinter der Einmündung der Carl-Diem-Straße kreuzte von links ein großer schwarzer Hund die Fahrbahn. Der Bünder konnte seinen Pkw nicht rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Hund. Dieser lief dann zurück auf die linke Straßenseite und verschwand von dort in unbekannte Richtung. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Hund im Nahbereich nicht ausfindig machen. Daher bittet die Polizei Herford den Hundehalter oder Zeugen, die Angaben zu dem Hundehalter machen können, um Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Verkehrskommissariat unter 05221/8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell