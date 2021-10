Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Fahrer schwerverletzt

(jd) Ein 19-jähriger Löhner verletzte sich am Samstag (2.10.) bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Ameselstraße/Hilligenböke schwer. Der Mann fuhr um etwa 3.45 Uhr mit seinem Nissan auf der Straße Hilligenböke. Im Einmündungsbereich zur Amselstraße bog er nach rechts auf die Amselstraße in Fahrtrichtung Lübberlindenweg ein. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit kam er im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und das Auto kam erst im Straßengraben zum Stehen. Dabei verletzte sich der Mann schwer und wurde mittels herbeigerufenen Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 7000 Euro.

