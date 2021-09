Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.09.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Schwerverletzter Radfahrer mit Hubschrauber ins Krankenhaus Ein Fahrradfahrer wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Neckarsulm schwer verletzt. Gegen 10.45 Uhr befuhr der 59-Jährige die Kanalstraße mit seinem Fahrrad, dabei wurde er von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Er musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Telefon 07134 5130, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell