Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte überfallen Mann aus Kirchlengern - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Ein 50-jähriger Mann aus Kirchlengern kam gestern (3.10.) Mittag am Bahnhof Löhne an. Schon im Bahnhofsgebäude fielen ihm zwei etwa 40 Jahre alte Männer auf, die ihm folgten. Der Kirchlengeraner verließ gegen ca. 11.50 Uhr den Bahnhof am südlichen Ausgang und ging den Fußweg zur Jahnstraße entlang. Am Ende des Fußwegs sprachen die bisher Unbekannten den Mann an und verlangten Geld von ihm. Ein schlanker, etwa 175cm großer Mann hielt den 50-Jährigen zunächst fest, während ein ca. 190cm großer Mann mit kräftiger Statur auf den 50-Jährigen einschlug. Im weiteren Verlauf schlugen beide Männer mehrfach auf ihr Opfer ein, ehe der Mann zu Boden ging. Ohne Diebesgut flüchteten die beiden Unbekannten zurück in Richtung Bahnhof. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung der hinzugerufenen Polizeibeamten verlief negativ. Der 50-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, dass er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der 190cm große Mann trug zum Tatzeitpunkt eine rote Jacke. Der 175cm große Mann trug eine hellgraue Weste mit schwarzem Streifen.

