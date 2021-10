Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto geht in Flammen auf - Fahrer flüchtet zu Fuß

Vlotho (ots)

(jd) Ein 37-jähriger Vlothoer fuhr am Freitag (1.10.), um etwa 21.30 Uhr auf der Bonneberger Straße in Richtung Detmolder Straße. Auf Höhe des Plankenwegs bemerkte er einen VW Golf, der auf der Fahrbahn geparkt war. Der Vlothoer machte den Fahrzeugführer darauf aufmerksam, dass das Auto so nicht stehen bleiben könnte. Dieser wollte daraufhin sein Auto umparken, geriet beim Rangieren jedoch von der Fahrbahn ab und sein Auto rollte in den Straßengraben. Das Fahrzeug fing Feuer und der bis dahin unbekannte männliche Fahrer verließ in Begleitung seiner zwei Beifahrer zu Fuß die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die von weiteren Zeugen hinzugerufene Feuerwehr Vlotho löschte den Fahrzeugbrand. Durch die unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei Herford konnten die drei Personen in Vlotho angetroffen werden. Es handelt sich bei dem Fahrer um einen 22-jährigen Georgier sowie zwei 37 und 50 Jahre alte Männer aus Georgien und Nieheim. Der Fahrer muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5600 Euro.

