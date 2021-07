Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Festnahme von Dieben +++ Betrüger unterwegs +++ Handtasche gestohlen +++ Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Flüchtige Diebe festgenommen, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Mittwoch, 07.07.2021, 10:30 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag gelang es der Polizei in Wiesbaden ein Diebesduo zu stellen, welches zuvor Kleidung aus einem Einkaufsladen stahl und flüchtete. Gegen 10:30 Uhr betraten eine 24-jährige Bad Schwalbacherin sowie ihr 38-jähriger Begleiter ein Geschäft in der Schwalbacher Straße in Wiesbaden. Dort konnten ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin des Geschäfts beobachteten, wie sich die Frau Kleidungsstücke in ihre Handtasche steckte und gemeinsam mit ihrem männlichen Begleiter den Laden verlassen wollte. Hierbei wurden die beiden durch die Mitarbeiter auf die Tat angesprochen, verließen jedoch unbeeindruckt das Geschäft. Die Mitarbeiter nahmen die Verfolgung auf und konnten die beiden im Bereich der Bleichstraße stellen. Hier sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen in deren Verlauf die 24-Jährige die Mitarbeiterin, welche versucht habe eine weitere Flucht zu hindern, kratzte und dadurch verletzte. Der 38-Jährige habe plötzlich die Handtasche an sich genommen und sei in Richtung Wellritzstraße geflüchtet. Die 24-Jährige konnte an der Flucht gehindert und an Ort und Stelle an die Polizei übergeben werden. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung nach dem männlichen Täter, konnte dieser mitsamt der Handtasche und dem darin befindlichen Diebesgut angetroffen und kontrolliert werden. Da sich der Mann im Rahmen der Kontrolle aggressiv zeigte und den Aufforderungen der Beamten nicht nachkam, musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Das Duo wurde zum 1. Polizeirevier Wiesbaden gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

2. Mitarbeiter verhindert Betrugsmasche, Wiesbaden-Bierstadt, Limesstraße, Mittwoch, 07.07.2021, 10:30 Uhr

(fh)Einem aufmerksamen Mitarbeiter eines Supermarktes ist es zu verdanken, dass eine Betrugsmasche aufflog und ein 86-Jähriger in Wiesbaden-Bierstadt keinen weiteren finanziellen Schaden nahm. Dem 34-jährigen Verkäufer fiel ein älterer Herr auf, welcher in der Vergangenheit im Markt mehrfach Guthabenkarten kaufte und sprach diesen am Mittwochvormittag darauf an. Der Senior entgegnete, er benötige das Guthaben, um als Gegenleistung eine hohe Gewinnsumme zu erhalten. Der Mitarbeiter des Marktes durchschaute die Betrugsmasche und informierte die Polizei. Gegenüber der Streife gab der ältere Herr an, er habe bereits in der Vergangenheit den Wert der Guthabenkarten an einem ihm unbekannten Mann übermittelt, in der Hoffnung einen angeblichen Gewinn im hohen fünfstelligen Bereich zu erhalten. Durch die Beamten konnte der 86-Jährige ausgiebig über diese Form der Betrugsmasche aufgeklärt werden. Das zuständige Kommissariat in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anrufe wie der beschriebene gehen regelmäßig insbesondere bei älteren Menschen ein. Die professionellen Telefonbetrüger nutzen dabei ebenso altbekannte Maschen wie den "Enkeltrick", Schockanrufe oder wie hier, falsche Gewinnversprechen, um an Geld oder Wertsachen der Angerufenen zu kommen. Als Angehörige älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger können Sie einen Beitrag zur Verhinderung solcher Taten leisten, indem Sie mit Ihren lebensälteren Liebsten über solche Betrugsmaschen sprechen und diese sensibilisieren, sich unter keinen Umständen zur Übergabe von Geld oder Wertgegenstände verleiten zu lassen. Tipps gegen Betrügereien jeder Art finden Sie auch auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

3. Einkauf eingeladen - Handtasche gestohlen, Zeuge gesucht! Wiesbaden-Nordenstadt, Ostring, Mittwoch, 07.07.2021, 13:20 Uhr

(he)Gestern Mittag wurde einer 44-jährigen Wiesbadenerin in Nordenstadt innerhalb weniger Sekunden die Handtasche samt umfangreichen Inhalt aus dem Pkw entwendet und dadurch ein Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Die Kundin eines im Ostring gelegenen Einkaufsmarktes räumte gegen 13:20 Uhr ihren Einkauf in den Kofferraum ihres Pkw. Zuvor hatte sie ihre Handtasche im Fußraum des Beifahrersitzes abgelegt. Nachdem die Einkäufe eingeladen und der leere Einkaufswagen zum Abstellplatz zurückgebracht worden war, stieg die Geschädigte wieder in ihren Pkw. Nun war ihre Handtasche verschwunden. Den Angaben der Wiesbadenerin zufolge hatte sie den PKW zum Zurückbringen des Einkaufswagens verschlossen, sodass der Diebstahl sehr wahrscheinlich während des Einräumens der Lebensmittel geschah. Mit der Handtasche verschwanden noch weitere Sachen wie ein Handy, Bankkarten, Ausweispapiere und Schlüssel. Im Tatzusammenhang gab ein Zeuge einen Hinweis auf einen verdächtigen Mann. Dieser sei 40-50 Jahre alt und circa 1,80 m groß gewesen. Weiterhin habe er grau-blondes Haar sowie einen Bart getragen. Der Zeuge, welcher diese Beobachtung gemacht hatte ist der Polizei bis dato nicht bekannt und wird gebeten, sich bei dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

4. Mehrere Autospiegel abgetreten, Wiesbaden-Dotzheim, Schönbergstraße, Donnerstag, 08.07.2021, 00:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag trat ein unbekannter Täter im Bereich der Schönbergstraße in Dotzheim gegen die Außenspiegel von 3 geparkten PKW, verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro und flüchtete. Zeugen konnten den mutmaßlichen Täter beobachten. Bei diesem könnte es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann mit kurzen blonden Haaren gehandelt haben, welcher mit einer kurzen, blauen Hose einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Umhängetasche bekleidet gewesen sein soll.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) -345-2340 mit dem 3. Polizeirevier Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell