Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gestohlenes Fahrrad im Internet entdeckt - Polizei stellt Rad sicher

Herford (ots)

(jd) Ein 35-jähriger Mann aus Osnabrück entdeckte auf einer Online Verkaufsplattform sein Fahrrad der Marke Conway, das ihm Anfang des Monats entwendet wurde. Inseriert wurde das Rad von einem 21-jährigen Herforder. Durch anschließende polizeiliche Ermittlungen konnten zivile Polizeibeamte den Verkäufer am Mittwoch (29.9), um 14.50 Uhr in der Herforder Innenstadt anzutreffen. Beim Abgleich der Fahrradrahmennummer stellten die Beamten fest, dass es sich um das entwendete Fahrrad des Osnabrückers handelt. Konfrontiert mit dem Sachverhalt und des Verdachts der Hehlerei gab der Herforder gegenüber den Beamten an, er habe das Fahrrad seinerseits vor einiger Zeit von einem 19-jährigen Mann aus Osnabrück gekauft. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und haben die weiteren Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

