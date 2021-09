Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Diebstahl aus Garage - Täter vor Ort festgenommen

Löhne (ots)

(jd) Ein 42-jähriger Löhner bemerkte gestern (29.9.) um 19.58 Uhr einen Mann im Lagerraum seiner Garage. Als der Löhner sich näherte, versuchte der bis dahin Unbekannte zu flüchten. Der 42-Jährige rannte dem Mann jedoch ein kurzes Stück hinterher und konnte ihn schließlich noch in seiner Hauseinfahrt in der Straße Zur Allee stellen. Von dort aus verständigte er die Polizei. Bei der Überprüfung des bis dahin unbekannten Mannes stellten die Beamten fest, dass es sich um einen 44-Jährigen aus Herford handelt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten führten die Beamten den Mann dem Polizeigewahrsam in Herford zu.

