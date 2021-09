Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Unbekannte entwenden über 90 Getränkekisten

Hiddenhausen (ots)

(jd) Gestern (28.9.) öffnete ein Mitglied eines örtlichen Sportvereins um 18.30 Uhr die Garage an einem Sportplatz an der Mittelpunktstraße und traute seinen Augen nicht: In der Garage fehlten Getränkekisten, die dort normalerweise gelagert werden. Insgesamt nahmen der oder die bisher Unbekannten 90 Kisten Mineralwasser und sechs Kisten Bier mit. Der Wert der entwendeten Getränke beläuft sich auf rund 450 Euro. Wie sich die Unbekannten Zutritt zu der geschlossenen Garage verschafft haben und wie sie die große Anzahl an Kisten vom Vereinsgelände weggeschafft haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die in Oetinghausen rund um die Mittelpunktstraße zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und gestern Abend auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell