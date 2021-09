Polizei Bochum

POL-BO: Jungen Radfahrer (10) angefahren - Transporterfahrer gesucht!

Witten (ots)

Die Polizei Witten sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am gestrigen Mittwoch, 8. September, in Witten-Annen nach einem flüchtigen Transporterfahrer. Er war mit einem jungen Radfahrer (10 Jahre) kollidiert und ist weitergefahren.

Gegen 19 Uhr war ein zehnjähriger Junge aus Herdecke mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Ardeystraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand überquerte er an der Kreuzung zur Rüdinghauser Straße die Fahrbahn. Zeitgleich kam ein unbekannter Fahrer eines weißen Transporters aus der Rüdinghauser Straße und beabsichtigte, nach rechts auf die Ardeystraße abzubiegen. Dabei erfasste er den Jungen. Der Schüler stürzte und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Er wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Der Fahrer des Transporters, nach Zeugenangaben ein Mann zwischen 50 und 60 Jahren mit grauen, hoch gegelten Haaren, erkundigte sich zwar nach dem Wohlbefinden des Jungen, fuhr dann aber weiter auf die Ardeystraße stadteinwärts, ohne sich um die Unfallregulierung zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem unbekannten Fahrer sowie nach weiteren Zeugen. Hinweise richten Sie bitte zur Geschäftszeit an 0234 909-5206.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell