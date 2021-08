Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Haus

Gronau (ots)

In ein Wohnhaus sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Gronau eingestiegen. Die Geschädigten hatten die Jalousie an einem Fenster heruntergelassen, das Fenster dahinter jedoch nicht geschlossen. In den Morgenstunden bemerkten sie, dass die Rollladen hochgeschoben worden waren. Die Täter erbeuteten mehrere Armbanduhren. Zu dem Geschehen an der Straße Drostenwoort kam es zwischen 02.30 und 06.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: (02562) 9260.

