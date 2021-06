Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Frau wird bei Unfall schwer verletzt

Rottweil-Neufra (ots)

Eine 36 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf der B14 bei Neufra von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Sie war mit ihrem Toyota von Aixheim gekommen und kurz auf der B14 in Richtung Spaichingen unterwegs, als sie aus noch ungeklärten Gründen von der Straße in eine Grünfläche kam. Dabei verlor sie vollständig die Kontrolle über ihr Auto. Notarzt und Rettungsdienst waren nach dem Unfall vor Ort. Die Frau wurde stationär in einer Klinik aufgenommen. An ihrem Auto entstand Totalschaden, den die Polizei auf 2500 Euro schätzt.

