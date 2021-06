Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim

Kreis Tuttlingen) Lastwagen gerät auf das Straßenbankett und streift Leitplanke (31.05.2021)

Talheim (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro ist bei einem Unfall entstanden, den ein Lastwagenfahrer am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 523 zwischen Talheim und Tuningen verursacht hat. Ein 56-jähriger Fahrer eines Mülllasters geriet auf den Grünstreifen neben der Straße und streifte anschließend eine Leitplanke über mehrere Meter. An ihr entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Den Schaden am Daimler Lastwagen schätzte die Polizei auf rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell