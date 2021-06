Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Kreis Tuttlingen) Beim Ausparken Motorradfahrer erfasst (01.06.2021)

Aldingen (ots)

Einen Unfall mit einem leicht Verletzten hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 7 Uhr auf der Trossinger Straße verursacht. Eine 21-jährige Mazda Fahrerin parkte rückwärts an einem Gebäude aus und übersah dabei einen 32-jährigen Motorradfahrer, der mit einer Honda CBR in Richtung Trossingen vorbeifahren wollte. Trotz Ausweichversuchs streifte der Zweiradfahrer das Auto hinten rechts und kam zu Fall, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Ein Krankenwagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Den Schaden am Mazda der Unfallverursacherin bezifferte die Polizei auf ebenfalls rund 3.000 Euro.

