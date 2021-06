Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 9000 Euro Schaden nach Vorfahrtsunfall (01.06.2021)

Konstanz (ots)

Rund 9000 Euro Sachschaden an einem Kleintransporter und an einem Auto der Marke Dacia hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstagmorgen, gegen 08 Uhr, an der Einmündung der Riedstraße und der Fürstenbergstraße ereignet hat. Ein 37-jähriger Fahrer eines VW Kleintransporters missachtete an der Einmündung die Vorfahrt und prallte mit dem Dacia eines 78-jährigen Autofahrers zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

