POL-KN: (Spaichingen

Kreis Tuttlingen) Auto beschädigt (31.05.2021)

Spaichingen

Sachschaden an einem geparkten Auto verursacht haben Unbekannte am Montag zwischen 18.10 Uhr und 18.30 Uhr in der Frittlinger Straße. Unbekannte beschädigten einen vor dem Haus Nummer 17 geparkten Audi A5 Sportback. Dabei entstand ein Streifschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, dies beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, anzuzeigen.

