Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Beim Ausparken zusammengestoßen (31.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit insgesamt rund 4.000 Euro Blechschaden ist es am Montag gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf der Straße "Am Krebsgraben" gekommen. Eine 26-jährige Nissan Micra Fahrerin fuhr aus einer Parklücke heraus und übersah einen 22-Jährigen, der in diesem Moment mit einem BMW 316 vorbeifuhr. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell