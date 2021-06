Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall auf Parkplatz (31.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz eines Imbiss Lokals auf der Milanstraße. Ein 35-jähriger Ford Focus Fahrer missachtete ein ausgeschildertes Zufahrtsverbot und stieß dabei mit einer 38-jährigen Mini Fahrerin zusammen, die im gleichen Moment ausparkte. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro, am Auto des Unfallverursachers Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

