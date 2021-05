Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pedelc-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, stürzte ein 57-Jähriger Pedelc-Fahrer an der Einmündung Oderstraße/Ruchheimer Straße. Ein 36-jähriger Autofahrer hatte den bevorrechtigten Pedelec-Fahrer an der Einmündung übersehen, so dass dieser ausweichen musste und hierbei stürzte. Der 57-jährige wurde leicht verletzt.

