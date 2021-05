Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizisten und Polizistin beleidigt

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (16.05.2021), gegen 06:30 Uhr, soll ein 16-Jähriger zwei Polizeibeamte und eine Polizeibeamtin der Polizei Ludwigshafen beleidigt haben. Die Polizei wurde zuvor von Anwohnern verständigt, da der 16-Jährige eine Eingangstür beschädigt haben soll. Bei der anschließenden Kontrolle war der Jugendliche so aggressiv, dass er mit Handschellen gefesselt werden musste. Er beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten und eine -beamtin. Da Hinweise auf eine akute Eigen- und Fremdgefährdung bestanden, wurde der 16-Jährige gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen in ein Krankenhaus verbracht.

