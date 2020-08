Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln-Appelhülsen - versuchter Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 07.08.2020, 16.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus in Nottuln-Appelhülsen, Sch.-Frenkings-Hof, zu gelangen, indem sie ein Fenster im hinteren Bereich des Hauses einschlugen. Der Einstieg gelang allerdings nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541-140 in Verbindung zu setzen.

