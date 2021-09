Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter schlägt Mann aus Rödinghausen nieder - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Ein 22-jähriger Mann aus Rödinghausen befand sich am Sonntag (26.9.), um 2.10 Uhr, auf dem Parkplatz einer Diskothek an der Straße Zur Wilhelmshöhe. Plötzlich ging ein bisher unbekannter, etwa 18 bis 23 Jahre alter Mann auf den Rödinghauser zu, schubste ihn unvermittelt und schlug dann zu. Als der ca. 190 cm große Mann den 22-Jährigen treten wollte, konnte eine 20-jährige Zeugin in die Situation eingreifen und so ließ der Unbekannte von dem Rödinghauser ab und flüchtete. Der 22-Jährige wurde durch die Schläge verletzt und begab sich zu einer ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugen, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Nähe des Tatortes befunden haben und Angaben zu dem unbekannten Mann, der kurze, dunkle Haare hat und eine auffällig beige Cordjacke trug, werden darum gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

