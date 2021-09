Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeitungszusteller überfallen - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Ein 46-jähriger Löhner befand sich Samstag Nacht (25.9.), um 3.00 Uhr an der Bültestraße, um dort Zeitungen auszutragen. Etwa auf Höhe der Einmündung zum Haupensiek stellte er sein Lastenrad ab, um die Zeitungen in die entsprechenden Briefkästen zu bringen. Plötzlich bemerkte er eine Gruppe von drei Männern, die sich ihm näherten. Unvermittelt traten die bisher Unbekannten gegen das Lastenrad, das gegen den 46-Jährigen fiel. Aufgrund des Sturzes und der Schwere des Gefährts, stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich. Die drei Männer im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren durchsuchten die Ladung des Rades und entfernten sich dann in Richtung Loher Straße. Insgesamt fehlten rund 30 Zeitungen sowie mehrere Briefe, die der Löhner für ein Versandunternehmen austragen sollte. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den drei Personen machen können oder in Löhne-Gohfeld etwas Auffälliges bemerkt haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

