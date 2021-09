Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hausmeister entdeckt Sprayer an Schule - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Der 55-jährige Hausmeister einer Schule an der Werrestraße bemerkte am Samstag (25.9.), um 19.20 Uhr, zwei männliche Personen auf dem Schulgelände. Die beiden jungen Männer waren gerade dabei, ein blaues Graffiti auf eine zur Bruchstraße hin gelegene Wand eines Schulcontainers zu sprühen, als der 55-Jährige auf sie aufmerksam wurde. Als die beiden ihrerseits den Hausmeister bemerkten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Hansastraße. Einer der beiden Männer hat schwarze Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze, kurze Hose, ein schwarzes Oberteil und weiße Turnschuhe. Die zweite männliche Person war komplett braun gekleidet und trug helle Schuhe. Beide führten einen Rucksack mit sich. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu diesen beiden Personen geben können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Schaden beträgt rund 100 Euro.

