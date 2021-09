Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte demolieren mehrere Fahrzeuge- Werkzeugkoffer mitgenommen

Herford (ots)

(sls) Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Nacht zu Donnerstag diverse Fahrzeuge auf dem Hinterhof eines Bürosystemgeschäftes an der Schillerstraße beschädigt. Auf dem Hinterhof befanden sich am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr ein Citröen Jumper und ein Citöen Cactus abgeparkt. Unmittelbar neben den Fahrzeugen befand sich ein Motorroller der Marke Aprilia. In der Zeit bis Donnerstagmorgen um 07.00 Uhr wurde, nach ersten Ermittlungen, durch den Täter die Fensterscheibe des Jumpers eingeschlagen. Im Inneren des Fahrzeuges durchwühlten die Unbekannten das Fahrzeug und beschädigten Griffe der Schiebe- und Hintertür. Entwendet wurde aus diesem Fahrzeuge, nach ersten Angaben, nichts. Die Täter schlugen bei einem weißen Citröen Cactus die hintere Fensterscheibe der Beifahrerseite ein und durchwühlten den Pkw. Die Abdeckung des Sicherungskasten wurde herausgebrochen und Erste-Hilfe-Material aus dem Fahrzeug geworfen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Werkzeugkoffer der Marke Makita entwendet. Beim geparkten Motorroller wurden das Batteriefach und die Frontabdeckung im Lenkbereich beschädigt. Die Batterie wurde aus der Verankerung gerissen und mitgenommen. Anschließend wurden diverse Kabel und auch Gegenstände aus den Fahrzeugen im Hinterhofbereich verteilt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wer hat in der Nacht zu Donnerstag etwas Verdächtiges im Bereich der Schillerstraße beobachtet? Bitte setzen Sie sich telefonisch unter der Nummer 05221-8880 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell