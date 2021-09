Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Kreuzungsbereich - Bünder leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Herringhauser Straße / Mittelweg ereignete sich gestern (22.9.), um 11.15 Uhr. Ein 71-jähriger Bünder fuhr mit seinem Opel auf dem Mittelweg in Richtung Herringhauser Straße. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte er, in Richtung Enger nach links abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 55-jähriger Mann aus Herford mit seinem Audi auf der Herringhauser Straße in Richtung Füllenbruchstraße. Als der 71-Jährige in die Herringhauser Straße einbog, übersah er den vorfahrtsberechtigten Herforder und es kam auf der Kreuzung zum Zusammenstoß. Durch den starken Aufprall verletzte sich der Bünder leicht und wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

