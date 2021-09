Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Geldbörse beim Einkauf gestohlen - Bargeld mit EC-Karte abgebucht

Vlotho (ots)

(jd) Eine 78-jährige Vlothoerin stellte gestern (22.9.) beim Einkaufen fest, dass Ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche war. Die Frau betrat gegen etwa 12.00 Uhr das Lebensmittelgeschäft. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ihr Portemonnaie in ihrer mit einem Reißverschluss verschlossenen Tasche, die sie während des Einkaufs über der Schulter trug. An der Kasse bemerkte die Vlothoerin dann, dass der oder die unbekannten Täter während des Einkaufs von ihr unbemerkt ihre Handtasche geöffnet und die Geldbörse entwendet haben. Darin befand sich neben diversen Ausweis- und Zahlungskarten auch ein Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. Als die 78-Jährige die Sperrung ihrer EC-Karte bei ihrer Bank veranlassen wollte, bemerkte sie, dass der oder die Unbekannten bereits eine vierstellige Summe vom Bankkonto abgebucht haben. Die Polizei bittet Zeugen, die gestern Mittag ebenfalls in dem Geschäft an der Meyrastraße waren und Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

