Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kreuzungs-Unfall - Eine Person leichtverletzt

Löhne (ots)

(jd) Am Montag (20.9.) ereignete sich auf der Berthold-Brecht-Straße um 20.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann aus Löhne fuhr mit seinem Opel auf der Berthold-Brecht-Straße aus Richtung Werster Straße kommend. An der Kreuzung zum Brockäckerweg verlangsamte der Mann zunächst sein Fahrzeug, um anschließend seine Fahrt geradeaus fortzusetzen. Zeitgleich fuhr ein 29-jähriger Löhner mit seinem BMW auf dem Brockäckerweg und beabsichtigte ebenfalls, geradeaus zu fahren. Beim zeitgleichen Einfahren in den Kreuzungsbereich kollidierte der vorfahrtsberechtigte 63-Jährige mit dem Anhänger, der sich an dem BMW befand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Löhner leicht verletzt. Der 29-Jährige sowie seine beiden Beifahrer blieben unverletzt. Insgesamt entstand an dem Opel und dem Anhänger des BMW ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell