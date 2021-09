Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Silberner Scenic wird beschädigt abgeschleppt

Löhne (ots)

(um) Am Samstag (18.09.) beobachteten Zeugen einen besonderen Vorgang an der Albert-Schweitzer-Straße morgens früh um 07:20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt stand ein verunfallter qualmender PKW am rechten Straßenrand in Höhe der Linkskurve gegenüber vom Stadion. Das Fahrzeug mit platten Reifen war gegen die dortige Laterne gefahren und beschädigte diese. Der Zeuge sprach noch mit dem verunfallten Fahrer und fragte, ob er helfen könne. Dieser gab an, die Polizei sei verständigt und winkte dem Hilfsangebot ab. Einige Zeit später bemerkte der Zeuge, wie der stark deformierte silberne Renault Scenic durch einen weiteren PKW abgeschleppt wurde. Er verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten eine Verkehrsunfallflucht fest. Der etwa 30 Jahre alte Fahrer, der eine dunkle Cappy trug, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und kümmerte sich bislang nicht um die erforderliche Schadensregulierung. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe und Zeugenangaben. Das verunfallte Fahrzeug war aufgrund der Unfallspuren aus Richtung Mennighüffen unterwegs und ist in der Rechtskurve (in Fahrtrichtung) geradeaus gefahren, bevor er vor der Laterne zum Stehen kam. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell