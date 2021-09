Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht - Polizei kann Fahrer ermitteln

Herford (ots)

(jd) Ein 32-jähriger Herforder beobachtete gestern (20.9.), um 17.25 Uhr einen Verkehrsunfall an der Verdistraße: Der Fahrer eines Mercedes fuhr rückwärts aus einer Parkbucht und touchierte dann mit seinem Pkw einen geparkten VW Golf. Der Zeuge, der eine Beschreibung des Fahrers abgeben und das Kennzeichen ablesen konnte, verständigte die Polizei. Die Beamten ermittelten die Halteranschrift des Mercedes, der auf eine 39-jährige Frau aus Herford zugelassen ist. Vor Ort trafen sie auch einen 47-jährigen Herforder an, auf den die Zeugenbeschreibung zutraf. Der Mann gab jedoch den Beamten gegenüber an, den Pkw nicht gefahren zu haben. Der Mercedes wies jedoch entsprechende Unfallspuren auf und die Gesamtumstände beim Antreffen des 47-Jährigen deuteten darauf hin, dass er Nutzer des Fahrzeugs ist. Da die Beamten bei dem Mann zudem deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv verlief. Dem Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Der Sachschaden beträgt rund 4500 Euro.

