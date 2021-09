Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes kommt von Fahrbahn ab - Ein Leichtverletzter

Spenge (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall an der Straße Industriezentrum verletzte sich ein 70-jähriger Mann aus Spenge am Freitag (17.9.) leicht. Der Mann war um 15.00 Uhr mit seinem Mercedes auf der Straße unterwegs als er auf Höhe eines Parkstreifens aus bislang noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mercedes kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dort geparkten LKW eines Löhner Unternehmens. Durch den starken Aufprall wurde der Mercedes zurück auf der Fahrbahn geschleudert und stieß mit einem auf der Gegenfahrbahn fahrenden Kia zusammen. Dessen 46-jähriger Fahrer aus Enger blieb bei der Kollision unverletzt. Der 70-Jährige wurde zur Behandlung durch einen herbeigerufenen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 24.000 Euro.

