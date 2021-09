Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme auf frischer Tat - Polizeibeamter in zivil überrascht Ladendieb

Hiddenhausen (ots)

(um) Am Mittwoch (15.09.), gegen 19:25 Uhr, stahl ein 25-Jähriger in einem Verbrauchermarkt an der Löhner Straße mehrere Genussmittel u.a. 11 Bierdosen. An der Kasse wollte er das Diebesgut in seinem Rucksack einfach so durch transportieren. Auf die Ansprache der Kassierin reagierte der Mann mit Ablehnung und lief aus dem Laden. Ein an der Nachbarkasse privat einkaufender Polizeibeamter der Wache Herford erkannte die Situation und lief dem Dieb hinterher. Nach kurzer Wegstrecke nahm er den Mann auf der Löhner Straße fest und übergab ihn den kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten bzw. Kollegen. Der Mann ist kein unbeschriebenes Blatt und in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er gab die Tat vor Ort zu und erhielt ebenso ein Hausverbot.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell