Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Silberne Schmierereien an Autos

Herford (ots)

(um) Am Mittwochabend (15.09.), in der Zeit von 18:00 bis 19:30 Uhr, verschmierten bislang unbekannte Täter zwei PKW, die in der Nähe einer Schule an der Turmstraße in Elverdissen geparkt waren. Mit silberner Farbe war der Schriftzug ABOI auf einem Touran und einem Toyota aufgebracht. Der Schaden wird mit etwa 1500.- Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

