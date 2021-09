Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrssicherheitstage - ROADPOL Safety Days

Kreis Herford (ots)

(jd) Die Kreispolizeibehörde Herford beteiligt sich an einer landesweiten Verkehrssicherheitsaktion. Bis kommenden Mittwoch (22.9.) finden ab heute die europaweiten Verkehrssicherheitstage "ROADPOL Safety Days" statt. Durch Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung und zur Unfallprävention soll die Anzahl schwerverletzter Radfahrer und Pedelec-Fahrer reduziert werden. Die Beamten werden deshalb in den kommenden Tagen nicht nur verstärkt Kontrollen durchführen, sondern die Verkehrsteilnehmer auch für die Anforderungen rund um den Radverkehr sensibilisieren. An verschiedenen Stellen im gesamten Kreisgebiet werden Fahrrad- und Pedelecfahrer mit Blick auf die Verkehrssicherheit ihrer Räder und ihr Fahrverhalten überprüft. Zudem wird auch das Verhalten weiterer Verkehrsteilnehmer kontrolliert: Denn Ablenkungen am Steuer, beispielsweise durch den Gebrauch des Smartphones während der Fahrt, sind insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer gefährlich.

Unterstützend werden die Beamten der Verkehrsunfallprävention und Opferschutz an einem Infostand über alles Wissenswerte rund um das Thema Fahrradfahren informieren. Von 13.00 bis 17.00 Uhr sind die Verkehrssicherheitsberater Polizeihauptkommissar Michael Hanke und Polizeioberkommissar Marcus Winkler am Samstag (18.9.) auf dem Herforder Gänsemarkt für Fragen und Anregungen rund um das Thema Verkehr vertreten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell