Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Versuchter Aufbruch eines Bankautomaten - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 15.08.2021, wurde versucht, ein Bankautomat in der Bärenfelser Straße in Lörrach aufzubrechen. Um 01:42 Uhr löste der Alarm am Automaten aus. Eine unbekannte Täterschaft hatte sich an der Abdeckung zu schaffen gemacht. Möglicherweise durch den ausgelösten Alarm gestört, ließ sie von ihrem Vorhaben ab. Das Polizeirevier Lörrach bittet, verdächtige Beobachtungen dort zu melden (Kontakt 07621 176-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell