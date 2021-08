Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/ Titisee-Neustadt: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Titisee-Neustadt

Freiburg (ots)

Ein 64-jähriger Radfahrer befuhr am 14.08.2021, gegen 20.30 Uhr, den kombinierten Fuß- und Radweg in Titisee-Neustadt, Strandbadstraße, in Richtung Ortsmitte Titisee. Hierbei wollte der Radfahrer durch einen Personengruppe hindurchfahren und stieß mit einer Fußgängerin zusammen. Die Fußgängerin erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde zur ärztlichen Behandlung in eine nahegelegene Klinik verbracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Radfahrer Alkoholisierung festgestellt werden, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

