Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Täterfestnahme eines mutmaßlichen Räubers - Tatverdächtiger kommt für weitere Delikte in Betracht

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, den 13.08.2021, erschien eine Frau auf dem Polizeirevier Freiburg-Nord und gab an, beraubt worden zu sein. Die Frau wurde nach eigenen Angaben gegen sechs Uhr morgens im Bereich des Rathausplatzes von einem Unbekannten angesprochen und am Arm festgehalten. Unter Vorhalt eines unbekannten Werkzeugs an ihren Bauch forderte er sie auf ihr Geld herauszugeben. Die 27-Jährige übergab daraufhin ihre Geldbörse mit Bargeld in Höhe von etwa 50 Euro, woraufhin der Mann flüchtete.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ergebnislos. Kurz darauf meldete sich die Geschädigte allerdings erneut und gab an, den Tatverdächtigen in der Eisenbahnstraße gesehen zu haben. Durch Polizeikräfte des Polizeireviers Freiburg-Nord konnte der Mann kurze Zeit später im Bereich des Colombiparks festgenommen werden. Bei ihm konnten ein Schraubenschlüssel und Bargeld, u.a. eine größere Menge Centstücke aufgefunden werden.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 29-jährigen Mann serbischer Staatsangehörigkeit, der im Bereich der Eigentumskriminalität bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Ein bereits am 13.08.2021 angezeigter Raub, der sich gegen 05:30 Uhr ebenfalls unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes im Bereich des Hauptbahnhofes zugetragen hatte, ist mutmaßlich demselben Täter zuzuordnen. Hierbei wurde eine größere Menge Centstücke erbeutet.

Die Kriminalpolizei Freiburg führt die weiteren Ermittlungen.

lr

